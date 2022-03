Putin vyšel na scénu moskevského stadionu Lužniki, kde jej uvítal ovacemi dav 80 000 lidí, kteří slaví výročí připojení anektovaného Krymu k Rusku.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV

