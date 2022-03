Ukrajinci podle tamních médií zabili dalšího vysokého představitele ruské armády, plukovníka Sergeje Suchareva. (Ukrinform)

Confirmed: Colonel Sergey Sukharev, Russia’s 331st Airborne Regiment commander, has been eliminated in Ukraine.

He was directly responsible for the Ilovaisk massacre of 2014. pic.twitter.com/3nnY9p8Aup

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 18, 2022