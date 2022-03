Česko ruší všechna koronavirová omezení pro příjezd ze zemí EU

Lidi, kteří odmítají pomoc Ukrajině, můžeme rozdělit zhruba do čtyř „levelů“. Nejumírněnější vyvěšují české vlaky. Další kritizují vládu, že Česko zatahuje do války. Tvrdší jádro tvrdí, že žádné civilní oběti neexistují, zranění a mrtví jsou herci. Nejradikálnější z nich pak vyzývají Putina, aby dorazil i do Česka.