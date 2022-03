Izraelská národní zdravotnická záchranná služba daruje Ukrajině čtyři plně vybavené neprůstřelné sanitky, které byly dříve nasazeny během druhé libanonské války a působily i na Západním břehu Jordánu.

Israel’s Magen David Adom rescue services has donated four bullet-proof ambulances “kitted & ready to provide medical aid under fire of battle” to Ukraine. The four were used in the Second Lebanon War & during many terror attacks in the West Bank. pic.twitter.com/WUouwJZ85G

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 17, 2022