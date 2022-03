Americký herec a politik Arnold Schwarzenegger zveřejnil protiválečné video, ve kterém vyzývá Rusy, aby nevěřili svým politikům. „Obětovali vaši budoucnost kvůli nesmyslné válce, kterou odsuzuje celý svět,“ říká mimo jiné. Herec je v Rusku velmi populární a jeho výzva se v ruskojazyčném mediálním prostředí rychle šíří. (Meduza.io)

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022