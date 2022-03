ČEZ spustil tendr na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany

Firma ČEZ zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan. Dostala souhlas od ministerstva průmyslu. Blok by měl stát do roku 2036. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Fiala.

Nový jaderný blok by podle představ státu měl začít fungovat v roce 2036. Foto: Jiří Sedláček, Wikimedia Commons

První nabídky by měl stát dostat do konce listopadu. ČEZ předstoupí před vládu s konečným pořadím uchazečů o stavbu bloku v Dukovanech v prosinci 2023. Smlouva se má podepsat do konce roku 2024.

Ministr průmyslu Jozef Síkela doufá, že podíl domácích společností na stavbě by mohl dosáhnout až 65 procent.

„Chceme udělat další krok k tomu, aby Česká republika byla energeticky soběstačná, abychom rozvíjeli dobrým a správným směrem naši energetickou politiku,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Tendru se podle takzvaného lex Dukovany nemohou zúčastnit firmy, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996, což je například Rusko a Čína.

Soutěž se zahájila tím, že ČEZ třem uchazečům zpřístupnil zadávací dokumentaci. Mezi zájemci je francouzská společnost EDF, korejská KHNP a americký Westinghouse. (ČTK)