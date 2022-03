V pražských tělocvičnách je ubytováno asi 650 ukrajinských uprchlíků

V pražských tělocvičnách je v současné době ubytováno zhruba 650 ukrajinských uprchlíků. Na nouzové ubytování je předělána dvacítka tělocvičen a další jsou připravovány.

V budoucnu by měly být využívány jednotlivé tělocvičny střídavě tak, aby nebyly obsazeny neustále tytéž a obsluhující personál si mohl odpočinout. Novinářům to dnes řekl ředitel pražských hasičů Luděk Prudil.

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům ve středu odbavilo 2765 lidí, zhruba o 50 méně než v úterý. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se na něj obrátilo 41 616 lidí.

„V provozu je v tento okamžik 20 tělocvičen a nějakých dalších deset jich máme připravených k otevření. Připravujeme s městskými částmi další. Ale není to jednoduché, protože materiál na vybavení je v tento okamžik hodně nedostatkový,“ řekl Prudil. Chybí například postele či matrace.

Jakmile se tělocvična vyprázdní, městská část veškeré vybavení vyčistí, vypere a připraví prostory pro další uprchlíky. Tělocvičny mají být v budoucnu obsazovány střídavě tak, aby nebyly vytíženy pouze jedny a ty samé. „Budeme chtít takovou rotaci mezi tělocvičnami po Praze, využívat je tak, aby si lidé, kteří tam pracují, oddychli. Převážná většina lidí, která zabezpečuje chod, stravování, střežení, jsou buď dobrovolní hasiči, nebo zaměstnanci úřadu. A taky si musí oddychnout,“ řekl Prudil. Vše se podle něj ale bude odvíjet od počtu uprchlíků.

Celkovou kapacitu v tělocvičnách je možné podle Prudila navýšit až na 1000 ubytovaných. Město společně s hasiči však očekává, že po vládních opatřeních, jako je například zavedení příspěvku na ubytování nebo distribuce uprchlíků do ostatních krajů, budou tělocvičny potřeba stále méně a budou nakonec sloužit pouze „nárazníkové“ nouzové ubytování na dva tři dny.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes řekl, že většinu uprchlíků v Praze tvoří ženy s dětmi. Z celkového počtu bylo registrováno 41,4 procenta dětí do 18 let, ženy od 19 do 65 let tvoří 44,6 procenta, dospělí muži 10,5 procenta a senioři 3,4 procenta. (ČTK)