Americká televizní stanice ABC zveřejnila záběry, na nichž se propuštěná Britka íránského původu Nazanin Zaghari-Ratcliffová po šesti letech zajetí v Íránu setkává na letišti se svojí dcerou. Sedmiletá Gabriella dosud znala svoji matku pouze z fotek.

EMOTIONAL REUNION: Nazanin Zaghari-Ratcliffe embraces daughter as she is freed from captivity in Iran after almost six years. https://t.co/4fM5wT9Wip pic.twitter.com/ok16n6jHFO

— ABC News (@ABC) March 17, 2022