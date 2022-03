Lety mezi Srbskem a Ruskem komplikují falešná oznámení o bombách na palubě

Falešná oznámení o bombách na palubě komplikují civilní lety mezi Srbskem a Ruskem. Za poslední týden jich bylo už nejméně pět, uvedlo srbské ministerstvo vnitra.

Bělehrad, který se odmítá připojit k protiruským sankcím přijatým kvůli invazi na Ukrajinu, čelí kritice, že nechává národní aerolinky Air Serbia pomáhat Rusům dostat se do Evropy v době, kdy většina ostatních leteckých společností přestala do Ruska létat.

Stanice RFE/RL s odvoláním na prohlášení srbského ministerstva vnitra uvedla, že za poslední týden byla pětkrát oznámena přítomnost výbušného zařízení na palubě letadel Air Serbia na lince mezi Bělehradem a Moskvou či Bělehradem a Petrohradem. Zatím poslední oznámení registrovala srbská policie ve středu večer. Ani v jednom případě se bomba po důkladném prohledání letadla, které způsobilo zpoždění, nenašla.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu je přerušená letecká doprava mezi velkou většinou evropských zemí a Ruskem. Air Serbia zůstává jednou z mála evropských leteckých společností, která lety do Ruska stále provozuje. Aerolinky kvůli zvýšené poptávce zvýšily četnost letů do Moskvy na 15 týdně a další spoje nabízejí do druhého největšího ruského města Petrohradu. Prezident Aleksandar Vučić v úterý po kritice oznámil, že od příštího pondělí se počet letů do Moskvy sníží na původních osm týdně.

Srbsko je jedinou zemí západního Balkánu, která se odmítla připojit k protiruským sankcím v souvislosti s agresí Moskvy proti Ukrajině. Brusel začátkem týdne Bělehradu zopakoval, že očekává, že jako země usilující o členství v Evropské unii sladí svou zahraniční politiku se sedmadvacítkou a k sankcím se připojí. (ČTK)