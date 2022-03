Když jejich dům zasáhl dělostřelecký granát, schovávala se Kateryna Matvijčuková s rodiči a prarodiči ve sklepě. „Modlili jsme se, aby nás to nezasypalo. To už nás vůbec netrápilo, co bude s domem; mysleli jsme jen na to, ať všichni přežijeme,“ popisuje v rozhovoru.