Vláda upraví zákon o evidenci skutečných majitelů, aby ČR nepřišla o dotace

Vláda na výzvu Evropské komise (EK) upraví zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby Česká republika nepřišla o dotace z Evropské unie. Přehledy o veřejných funkcionářích už také uvádějí bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) jako toho, kdo ovládá koncern Agrofert.

ČTK to dnes za odbor komunikace ministerstva pro místní rozvoj (MMR) oznámil David Hořínek. Přehledy tak zohledňují závěry auditu EK, podle kterého byl Babiš jako premiér ve střetu zájmů, neboť nadále ovládá Agrofert, byť firmu vložil do svěřenských fondů.

Evropská komise koncem loňska vyzvala ČR, aby i po odchodu Babiše z čela vlády odstranila systémové nedostatky v problematice střetu zájmů. Komise tehdy uvedla, že nehodlá ani nadále proplatit firmám z holdingu Agrofert peníze ze strukturálních fondů za období, kdy byl Babiš premiérem.

Zástupci Evropské komise podle Hořínka během své nedávné návštěvy v Praze zopakovali, že pokud ČR neupraví evidenci skutečných majitelů do souladu s evropskou směrnici proti praní špinavých peněz, mohl by být zablokován Národní plán obnovy a rovněž evropské dotace na politiku soudržnosti za 550 miliard korun. Reakci MMR odeslalo Evropské komisi v úterý. „V odpovědi jsme vysvětlili, že evidence skutečných majitelů bude pomocí rychlé novely co nejdříve uvedena do souladu s evropskou směrnicí. Nad úpravou definice skutečného majitele již intenzivně pracují kolegové z ministerstva spravedlnosti,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Podle evropské směrnice je skutečným majitelem ten, kdo firmu ovládá, a je tedy takzvanou osobou s koncovým vlivem. Český zákon schválený za Babišovy vlády naproti tomu vytvořil dvě kategorie, a to přímý a nepřímý skutečný majitel. U Agrofertu byl jako přímý skutečný majitel s koncovým vlivem dosud uveden manažer holdingu Zbyněk Průša coby správce svěřenského fondu. Babiš byl veden jako koncový příjemce výhod a nepřímý skutečný majitel.

Přehledy o veřejných funkcionářích a jimi ovládaných společnostech ve vztahu k nynější i předchozí vládě jsou součástí odpovědi MMR pro EK. Přehledy vedou poskytovatelé dotací, aby neporušili zákon o střetu zájmů. „Poskytovatelé dotací vycházeli z finálního auditu Evropské komise, a proto ve všech těchto přehledech je Andrej Babiš uveden jako osoba, která ovládá společnosti z koncernu Agrofert. V současnosti intenzivně jednáme o tom, aby tento přehled byl jednoduše použitelný, dostupný a aktualizovaný všem poskytovatelům dotací a zadavatelům zakázek v rámci EU fondů,“ podotkl Bartoš.

Dopis pro EK potvrzuje také funkčnost kontroly v oblasti střetu zájmů, uvedl poradce ministra pro místní rozvoj Janusz Konieczny. „Ministerstvo průmyslu provedlo kontrolu 11 projektů společnosti z koncernu Agrofert, ve kterých shledalo řadu pochybení v objemu necelých pět milionů korun,“ dodal.

Babiš byl podle loni zveřejněných závěrů auditu EK ve střetu zájmů, protože ovládá Agrofert a zároveň se jako premiér podílel na rozhodování o rozdělování unijních dotací. Podle komise si Agrofert v souvislosti s evropskými pravidly i českým zákonem o střetu zájmů nemůže činit nárok na proplacení dotací, které české úřady schválily před Babišovým odchodem z čela vlády. Minulá vláda závěry auditu zpochybňovala. (ČTK)