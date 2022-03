V České Lípě v reakci na útok Ruska na Ukrajinu rozhodli přejmenovat dvě ulice

V České Lípě se dnes městští zastupitelé rozhodli v reakci na útok Ruska na Ukrajinu přejmenovat dvě ulice, kterým po roce 1989 zůstala původní jména. Moskevské ulici vrátili původní historický název Křížová, z Ruské ulice bude Vilová.

Tento název není původní, původně se jmenovala Bártlova, nový název představitelé města zvolili vzhledem k současné podobě ulice. Na jednání to řekla starostka Jitka Volfová (ANO), která návrh do zastupitelstva předkládala.

Ne všichni zastupitelé změnu názvu podpořili. „Nepotrestáme tím ani Vladimíra Putina, nepotrestáme tím ani ruskou armádu, nepomůžeme tím ani Ukrajině. Potrestáme tím obyvatele, fyzické osoby i právnické osoby, které jsou na této adrese – Moskevská a Ruská,“ řekl opoziční zastupitel Karel Tejnora (ODS). Pro obyvatele a podnikatele v obou ulicích to podle něj bude znamenat vyměnit veškeré dokumenty. „Je to administrativní kolečko nejméně na čtvrt až půl roku,“ upozornil.

Podle Volfové i na to vedení města pamatovalo. Změna názvu se podle ní bude týkat 124 obyvatel Moskevské ulice a v Ruské ulici 35, kolik je tam podnikatelů ale nevěděla. „Obyvatelům prodloužíme lhůtu k úřední změně a jsme domluveni se správním odborem, že vyčleníme hodiny na pracovišti osobních dokladů pro obyvatele těchto ulic, a to ve čtvrtek od 12:30 do 14:30,“ doplnila starostka. Budou podle ní také osvobozeni od poplatků. Věří, že pro změnu budou mít lidé pochopení, návrhy na změnu přicházely podle Volfové právě od obyvatel města.

Za diskutabilní označil navrhovanou změnu názvu opoziční zastupitel Petr Máška (ČSSD): „Nelze házet ruskou kulturu, ruský národ do jednoho pytle s válečným zločincem Putinem. Víme, že odpor Rusů vůči této válce neustává, i když jim hrozí 15 let vězení. Řada Rusů už před Putinem utekla a hodně se jich utéct chystá. Myslím si, že ty názvy ulic jsou obecné, a proto je to zbytečné.“ Podle Jana Rubického (Pro Českou Lípu) tím město nadělá víc škody než užitku, zejména vzhledem k tamním obyvatelům.

Pro změnu názvů se dnes nakonec vyslovilo 15 zastupitelů, dva byli proti a tři se zdrželi. Zastupitelé také odsoudili invazi ruských vojsk na Ukrajinu, zavázali se k podpoře a pomoci partnerskému městu Užhorod a občanům Ukrajiny prchajícím před válečným konfliktem. Radnice už do partnerského města vyslala v minulých dnech materiální pomoc a potraviny, o které Užhorod požádal, a hodlá v tom podle Volfové pokračovat. (ČTK)