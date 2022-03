Podívejte se, co vás v tištěném Deníku N čeká zítra:

– „Byla to věc, která nám připadala správná,“ řekl Fiala k cestě do Kyjeva

– Zelenského naše cesta potěšila

– Lžou, jako když tiskne. Strávili jsme jeden den s ruskými médii

– Co by znamenal bankrot pro Rusko i zbytek světa

– Pastuchov: Nemít svět jaderné zbraně, řešili bychom teď obranu Prahy

– Teď radím, jak krmit děti, když není mléko, říká pediatr z Ukrajiny

– Komentář: Nováček Fiala se skvěle zapsal mezi světové lídry

– Kníže Myškin by se v Rusku cítil jako idiot