Limitovaná edice figurek Lego připomínajících ukrajinského prezidenta Zelenského a Molotovovy koktejly vydělala přes 16 tisíc dolarů (přes 350 tisíc korun), které půjdou na pomoc Ukrajině. Figurky vytvořil obchod Citizen Brick z Chicaga. (LadBible)

Chicago-based custom Lego shop @CitizenBrick has shown its support for #Ukraine in a unique but fitting way: creating mini-figures of Ukraine's President Zelensky and tiny Molotov cocktails. The proceeds of the sale – $16,000 – will be sent for humanitarian aid in Ukraine. pic.twitter.com/sIwIaWMhBA

