Vládní příspěvek na ubytování uprchlíků je odpovídající, říká Asociace krajů

Asociace krajů ČR vnímá příspěvek vlády na ubytování uprchlíků jako odpovídající. Kabinet bude ubytovatelům hradit náklady 200 až 250 korun na osobu a noc. Pro některé poskytovatele ještě kraje nebo obce navýší částku přibližně o další třetinu.

ČTK o postoji Asociace krajů ČR informoval její předseda a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Problém by podle něj mohl nastat, pokud by ubytování uprchlíků v penzionech a hotelech pokračovalo v letní turistické sezoně. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO) by příspěvek měl být vyšší.

Podle Kuby je pro kraje důležité, že se příspěvek navýšil. Původně vláda navrhovala maximálně 180 korun denně. „Další navýšení částky od krajů a obcí by se týkalo hotelů a penzionů. Tím pádem by se ta kompenzace dostala na úroveň přibližně 350 nebo 370 korun. A pokud jsem mluvil s provozovateli těchto zařízení, tak částka v rozmezí 300 až 500 korun by zřejmě odpovídala jejich představám,“ řekl Kuba.

Příspěvek vlády podle Kuby zatím není nijak časově omezený. Není tedy jasné, jak dlouho mohou poskytovatelé ubytování podporu čerpat. Podle Kuby by mohl nastat problém, pokud by ubytování uprchlíků v penzionech a hotelech pokračovalo i v letní turistické sezoně. „Tam asi mají všichni jinou představu. Ale pro některé penziony a hotely může být příspěvek od státu na ubytování uprchlíků v dubnu a v květnu, kdy není nápor turistů tak vysoký, celkem zajímavý,“ uvedl Kuba.

Podle hejtmana Holiše by příspěvek státu na ubytování uprchlíků měl být vyšší. „My jsme avizovali, že to má být kolem tří stovek, takže uvidíme, jak se to potká s tím územím. Ale konečně už můžeme s něčím pracovat,“ řekl Holiš. Usiluje o co nejjednodušší administrativu a jasné vymezení pravidel na přerozdělení ubytování uprchlíků. (ČTK)