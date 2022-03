Ukrajinská armáda včera zničila nejméně tři ruské vrtulníky na mezinárodním letišti v Chersonu. Útok zasáhl i několik vojenských vozidel. Ukázaly to satelitní snímky společnosti Planet Labs. (CNN)

15 March satellite imagery @planet of Kherson Airport appears to show a number of #Russia 🇷🇺helicopters destroyed or damaged following reported #Ukraine 🇺🇦 strike (46.67358° N, 32.50764° E) pic.twitter.com/x1vxjoeDtt

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) March 15, 2022