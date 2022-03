Jednání o míru zní realističtěji, řekl Zelenskyj k rozhovorům s Ruskem

Komentář Anety Zachové: Cesta Petra Fialy do Kyjeva zaskočila evropské diplomaty i politiky. A je to dobře. Česko teď sice bude mít pověst tajemného hráče, který svým chováním může ohrozit evropskou jednotu. V porovnání s významem tohoto gesta je to ale jen nízká daň.