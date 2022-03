Biden podepsal svůj první federální rozpočet, obsahuje i pomoc pro Ukrajinu

Americký prezident Joe Biden dnes podepsal federální rozpočet na nynější fiskální rok, jehož součástí je i 13,6 miliardy dolarů (308,4 miliardy korun) určených na pomoc Ukrajině a zemím východní Evropy, které přijímají nejvíce válečných uprchlíků.

V opatření nicméně chybí obnos určený na boj s pandemií covidu-19, který požadoval Bílý dům. Z rozpočtu nakonec vypadl kvůli neshodám mezi zákonodárci.

Asi polovina z peněz určených Ukrajině pokryje náklady Pentagonu na vyslání amerických jednotek do zemí na východě NATO, kde hrozí nebezpečí rozšíření konfliktu, píše agentura AP. Většina zbylých financí je určena na humanitární pomoc a podporu zemí, do nichž prchá největší množství ukrajinských občanů před ruskými vojsky.

Kongres schválil rozpočet v celkové výši asi 1,5 milionu dolarů (34 bilionů korun) minulý týden, ačkoliv se na jeho podobě nemohl shodnout posledních pět měsíců. Velkým impulsem k překonání dlouhodobých politických třenic bylo právě zajištění financování pomoci Ukrajině. Na snahu prosadit rozpočet co nejrychleji nakonec nicméně doplatil balík určený na boj proti covidu-19, na němž nepanovala shoda a hrozilo tak, že se celý proces výrazně zdrží. Špičky Kongresu se proto rozhodly, že jej z návrhu pro tuto chvíli vyřadí a předloží jej později samostatně.

„V boji proti covidu-19 jsme učinili obrovský pokrok, ale s naší prací ještě nejsme hotovi,“ napsal dnes Biden na twitteru. „Potřebujeme, aby Kongres okamžitě poskytl 22,5 miliardy dolarů (510,3 miliardy korun) nouzového financování,“ dodal.

Poradce Bílého domu pro boj s koronavirem Jeff Zients dnes varoval guvernéry amerických států, že příliš velké opoždění financování by mělo závažné následky. Podle Bílého domu již příští týden dojdou vládě peníze na poskytování bezplatné péče a testování pro osoby bez zdravotního pojištění. Jednotlivým státům by také musela federální vláda za několik týdnů snížit dodávky monoklonálních protilátek a neměla by finance ani na nákup antivirotik a dalších léků pro lidi s poškozenou imunitou.

Došly by rovněž finance na případný nákup nových dávek proticovidových vakcín. Podle médií přitom firma Pfizer hodlá zažádat americké regulátory o povolení k očkování seniorů další posilovací látkou, která by byla již čtvrtou.

„Vědečtí a zdravotní experti jasně říkají, že se v několika příštích měsících může zvýšit počet případů covidu-19 i tady ve Spojených státech,“ řekla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. „Čekat s poskytnutím financování, až budeme vůči viru v horší pozici, je příliš pozdě. Potřebujeme ty peníze teď,“ dodala.

Sněmovna reprezentantů se chystá předložit návrh finančního balíčku určeného na boj s pandemií v hodnotě 15 miliard dolarů (340 miliard korun), ten se však podle pozorovatelů velmi pravděpodobně zasekne v Senátu, kde panují neshody ohledně toho, jak opatření financovat. (ČTK)