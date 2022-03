V Oděské oblasti byli při střelbě z lodí zraněni dva lidé

Maďarsko nebude posílat Ukrajině jakékoli zbraně a zůstane mimo válku, oznámil premiér země Viktor Orbán. Prohlásil to na shromáždění svých stoupenců při příležitosti státního svátku to dnes v Budapešti. Opozici obvinil ze snahy zatáhnout Maďarsko do konfliktu.