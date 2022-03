Maďarsko zůstane mimo válku na Ukrajině, slíbil příznivcům Orbán

Maďarsko nebude posílat Ukrajině jakékoli zbraně a zůstane mimo válku, oznámil premiér země Viktor Orbán. Prohlásil to na shromáždění svých stoupenců při příležitosti státního svátku to dnes v Budapešti. Opozici obvinil ze snahy zatáhnout Maďarsko do konfliktu.

Na manifestaci aliance šesti opozičních stran její vůdce Péter Márki-Zay volal po proevropském a prozápadním směřování Maďarska a kritizoval Orbána za jeho vztahy s Ruskem a jeho prezidentem Vladimirem Putinem.

Shromáždění se konala v atmosféře zjitřené nedalekou válkou a také blížícími se volbami 3. dubna, v nichž bude Orbán usilovat o prodloužení svého působení v čele vlády do čtvrtého funkčního období po sobě. Sjednocená opozice i ruská invaze na Ukrajinu však může vítězství Fideszu zkomplikovat.

Orbán dnes před tisícovkami svých příznivců před parlamentem řekl, že střední Evropa je jen šachovnicí pro velmoci a pokud se Maďarsko nepostaví za své zájmy, může se snadno stát obětí krize. „Rusko hledí na ruské zájmy, zatímco Ukrajina hledí na ukrajinské zájmy. Ani Spojené státy, ani Brusel nebudou přemýšlet myslemi Maďarů a cítit srdci Maďarů. Musíme hájit své vlastní zájmy,“ prohlásil Orbán.

„Musíme zůstat mimo tuto válku. Proto nepošleme na bojiště žádné vojáky nebo zbraně,“ řekl dlouholetý předseda maďarské vlády. Voliči podle něj mají volbu mezi jeho stranou, která chce mír, a levicovou opozicí, „která by nás zatáhla do bezohledné, vleklé a krvavé války“.

Márki-Zay na opozičním shromáždění u břehu Dunaje naopak kritizoval Orbánovy vztahy s Ruskem a řekl, že Orbán vytvořil neliberální stát podle Putinova modelu s bující korupcí a omezováním svobod médií. Maďaři podle něj neměli nikdy ve volbách tak prosté rozhodování. „Máme jedinou volbu: Musíme si vybrat Evropu místo Východu a svobodu místo autoritářství,“ vybízel Márki-Zay. (ČTK)