Premiéři ČR, Polska a Slovinska jsou v Kyjevě, uvedl šéf polské vlády

Vlak, kterým cestují premiéři Česka, Polska a Slovinska, dojel do Kyjeva. Na Twitteru a na Facebooku to napsal šéf polské vlády Mateusz Morawiecki. Tito zástupci středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022