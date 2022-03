Scio: Část deváťáků půjde asi letos k přijímacím zkouškám hůře připravená

K přijímacím zkouškám na střední školy půjde letos možná část deváťáků hůře připravená než v minulosti. Vyplývá to z výsledků takzvaných přijímacích zkoušek nanečisto, které každoročně pořádá společnost Scio.

Naopak žáci pátých tříd, kteří se ucházejí o studium na víceletých gymnáziích, jsou letos na zkoušky připraveni podobně jako loni. ČTK to dnes sdělil manažer společnosti Bohuslav Bohuněk. Přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory budou 12. a 13. dubna a na šestiletá a osmiletá gymnázia 19. a 20. dubna.

„U žáků devátých tříd to letos vypadá, jako by s přípravou byli v mírném skluzu. Ze srovnání jednotlivých termínů přípravných testů je ale vidět, že s blížícím se termínem zkoušek se jejich výsledky zlepšují,“ uvedl Lukáš Holík, který je zodpovědný za přípravu matematické části Přijímaček nanečisto. Výkyvy ve znalostech deváťáků se podle něj týkají právě matematiky. Naopak úroveň přípravných testů z českého jazyka podle Bohuňka zůstává meziročně téměř beze změny.

Zatímco loni podle něj dělaly žákům největší problémy v matematice výpočty rovnic, letos jsou to hlavně konstrukční úlohy a úlohy s tělesy. Potíže jim také činí abstraktní úlohy, jako jsou úpravy výrazů nebo logické úlohy, řekl.

Při loňské přípravě na zkoušky byly podle společnosti Scio výsledky v matematických testech celkově nadprůměrné. Důvodem mohla být podle zástupců společnosti i covidová uzávěra, při které se někteří žáci a jejich rodiče mohli věnovat přípravě na zkoušky víc než obvykle. Podle Cermatu, který jednotné přijímací zkoušky organizuje, byly ale nakonec výsledky uchazečů srovnatelné s těmi z předchozích let.

Na podobu přijímacích testů se vloni snesla kritika, protože podle některých žáků a rodičů nedostatečně zohledňovaly to, že výuka byla kvůli covidu-19 v předchozích měsících dlouho na dálku. Poukazovali na to, že v matematice byly úlohy z geometrie, kterou žáci při výuce na dálku moc neprocvičovali, a v češtině se prodloužilo množství textu na čtení. Kontroly Cermatu a nezávislé odborné komise ministerstva školství nicméně v testech nenašly pochybení. Úlohy podle nich odpovídaly učivu základních škol a náročnost byla v souladu s požadavky, které na uchazeče klade školský zákon.

Odborníci ve vzdělávání již dříve upozorňovali, že výsledky zkoušek z jednotlivých let se nedají moc srovnávat, protože testy se mohou lišit. Úkolem přijímacích zkoušek není na prvním místě ověření úrovně znalostí, ale seřazení uchazečů podle jejich výkonu. Ke zkouškám se v minulosti každoročně hlásilo kolem 90 000 žáků.

Zájemci o maturitní obory se mohli přihlásit do 1. března. Pro uprchlíky z Ukrajiny napadené Ruskem by zvláštní zákon měl termín prodloužit do 5. dubna. Uchazeči z jejich řad by pak mohli zkoušky dělat i v ukrajinštině nebo angličtině. Čas na vypracování testu by se jim měl navýšit o 25 procent. Sněmovna již návrh schválila, tento týden ho má probrat Senát. (ČTK)