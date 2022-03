Od začátku ruské invaze bylo na Ukrajině zabito 97 dětí. V dnešním projevu to zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který požádal o co nejpřísnější sankce, aby „Rusko nemělo ani dolar na dotování války“. (Sky News)

"We're not asking for much, we're asking for justice."

