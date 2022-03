Ukrajinský režisér Oleh Sencov se podle tamního komisaře pro sankce Oleksie Makeieva přidal k ozbrojeným silám země. Brání podle něj Kyjev. Sencov byl několik let vězněn Ruskem, držel i protestní hladovku. V roce 2019 byl propuštěn v rámci výměny vězňů. Deník N dříve přinesl v překladu jeho knihu.

Oleg Sentsov, Ukrainian film director, Kremlin’s political prisoner 2014-19, joined 🇺🇦 Armed Forces and reports from the frontline:

Defending Kyiv. Learned how to use machine gun, grenade launcher, 🇸🇪/🇬🇧 NLAW antitank weapon. Ready to meet Russian tanks. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/yBijOLdyYJ

— Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) March 14, 2022