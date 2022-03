Správa rezerv začala krajům rozvážet vybavení pro uprchlíky z Ukrajiny

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) začala dnes nakládat a rozvážet vybavení pro uprchlíky z Ukrajiny, a to na základě požadavků jednotlivých samospráv. Dnes se naložilo a odvezlo 400 postelí, lůžkovin, matrací a ručníků z pohotovostních zásob SSHR v Olomouci.

Převezeny byly do Prahy, uvedla správa rezerv na Twitteru. Podle informací ČTK se část lůžek vykládá například na vysokoškolských kolejích Na Větrníku.

Další lůžka pro Prahu, ale i pro Plzeň rozvezou hasiči ze skladů SSHR v následujících dnech. „Dnes jsme začali vyskladňovat zásoby pro uprchlíky z Ukrajiny. Konkrétně jde o lůžka a deky. Do Prahy jsme z našich skladů zatím poslali 400 lůžek. A dalších 100 kusů do metropole pošleme do konce týdne. Pomoc pro další kraje se teď upřesňuje. Mělo by jít o lůžka, deky, karimatky a další vybavení,“ řekl ČTK předseda SSHR Pavel Švagr.

V minulém týdnu ze skladů státních rezerv odjela také pomoc přímo na Ukrajinu. Šlo zhruba o 900 palet zdravotnického materiálu humanitární pomoci. Ze skladů správy státních rezerv zamířilo na Ukrajinu pomoc za více než 85 milionů korun. Šlo o individuální lékárničky, skládací zdravotnická nosítka, léčiva a další zdravotnický materiál pro urgentní medicínu. Na pomoc putovaly i pacientské monitory nebo lůžkové sety pro nemocnice, plicní ventilátory i injekční stříkačky a jehly. (ČTK)