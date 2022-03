Náměstek: Děti z Ukrajiny výjimku z očkování do školky nedostanou

Děti z Ukrajiny, které nebudou moci doložit povinná očkování, výjimku před nástupem do školky nedostanou. Mohou si ale nechat udělat test na protilátky. ČTK to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) dnes uvedla, že registrováno ke zdravotnímu pojištění je už v ČR asi 68 000 dětí. Kolik z nich nemůže očkování doložit, podle Dvořáčka jasné není.

V současné době je před nástupem dítěte do mateřské školy povinnost doložit všechna povinná očkování. Česká vakcinologická společnost v doporučení uvádí, že děti z Ukrajiny, které nebudou moci očkovacím průkazem prokázat, že mají všechna povinná očkování, by se měly ve zrychleném režimu přeočkovat. Taková vakcinace by trvala podle věku dítěte čtyři až osm týdnů. „Budeme postupovat podle doporučení vakcinologů a WHO,“ řekl Dvořáček.

Kapacity dětských praktických lékařů by podle něj v nejbližších dnech měly navýšit i ordinace v nemocnicích, kam by mohli uprchlíci směřovat. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek dnes odhadl, že na jednu ordinaci dětského lékaře by při současných počtech v průměru připadalo asi 40 až 50 dětí ukrajinských uprchlíků. V krajích ale nejsou počty rovnoměrné, víc je jich v Praze, Brně a středních Čechách.

„Nyní nepřipravujeme žádný speciální bonifikační mechanismus, nejsme schopni předvídat, jak dlouho bude situace trvat,“ uvedl. Krátkodobě by se podle něj úhrada řešila platbou za jednotlivé výkony, do budoucna by se zvažovalo i přijímání ukrajinských dětí do péče a měsíční platba kapitace jako u ostatních dětských pojištěnců. „Ale v tuto chvíli chceme řešit situaci ad hoc, platit výkonově veškeré zdravotní služby, které budou poskytnuty,“ dodal Kabátek.

Podle Dvořáčka, který má zkušenosti s prací v humanitární oblasti, se ale nedá očekávat, že by ve velkém ukrajinské děti směřovaly do školek už v příštích dnech. Zpočátku by podle něj bylo i vhodnější, aby byly spolu v stejnojazyčných kolektivech, než se vzpamatují z traumatické zkušenosti útěku z vlasti. Další integrace podle něj bude záležet na tom, jak dlouho bude současná situace trvat. Výraznější nástup dětí do škol a školek čeká až od příštího školního roku.

Obecně mají ukrajinské děti stejná povinná očkování jako české děti, navíc se očkují proti tuberkulóze. Právě ta se na Ukrajině vyskytuje spolu se spalničkami častěji než v tuzemsku. Celková proočkovanost povinnými očkováními je ale v zemi nižší, kolem 80 procent.

Lékaři, kteří se angažovali proti povinnému očkování proti covidu-19, dnes médiím zaslali otevřený dopis adresovaný předsedovi České vakcinologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Romanu Chlíbkovi, který je také šéfem Národního institutu pro zvládání pandemie radícímu ministrovi zdravotnictví. Odmítají v něm doporučení odborné společnosti, které považují za nátlak. Varují, že pokud budou děti očkované proti nemocím, proti kterým už vakcínu dostaly, jen nemohou očkování prokázat, může dojít k neadekvátní imunitní reakci. Žádají, aby bylo možné vyšetřit před očkováním dítě na protilátky, což připouští i náměstek Dvořáček. Patnáct podepsaných lékařů také deklaruje, že se doporučením společnosti nebude řídit. (ČTK)