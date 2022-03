Kuleba zkritizoval Německo za dlouholetou spolupráci s Ruskem

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba zkritizoval Německo za jeho dlouholetou spolupráci s Ruskem. Podle něj přispěla k upevňování moci Ruska, které 24. února provedlo invazi na Ukrajinu.

„Mrzí mě, že to musím říct: Opravdu jste přispěli k posilování aktuální moci Ruska,“ řekl Kuleba v neděli večer televizi ARD. „A doufáme, že podle toho také učiníte dost pro zastavení ruské válečné mašinerie,“ prohlásil šéf ukrajinské diplomacie.

Německo a Ukrajina jsou podle Kuleby partnerské země. Od Německa ale očekává tři věci. Za prvé jde o dodávky zbraní. „Nepovažuji za spravedlivé, že Německo mělo v uplynulých letech rozsáhlou obrannou spolupráci s Ruskem,“ řekl Kuleba a dodal: „Možná je nyní tedy na čase, aby nám bylo dodáno vše, co potřebujeme, abychom se mohli bránit.“

Za druhé požadoval Kuleba ostřejší sankce vůči Rusku, i když Německo pochválil za některá obtížná rozhodnutí v prvních dnech války. Kuleba řekl, že když od kolegyň a kolegů v EU slyší, proč například jedna ruská banka stále nebyla odpojena od mezibankovního komunikačního systému Swift nebo proč ještě nebyly zavedeny určité sankce, dostává vždy stejnou odpověď: To je kvůli Německu.

Za třetí Kuleba zdůraznil, že Ukrajina by se měla stát členem EU, což nepůjde hned. „Ale očekáváme, že i spolková vláda toto rozhodnutí podpoří. Protože Ukrajina patří do Evropy a s Ukrajinou bude Evropa bezpečnější,“ řekl Kuleba.

Vyjádřil i pochopení pro to, že změna politiky v Německu není jednoduchá, protože léta sázelo na dialog. „Ale teď vidíme pravou tvář Ruska,“ řekl ukrajinský politik. „Teď za to platíme. Naše děti jsou zabíjeny, naše města jsou srovnávány se zemí. To znamená, že byste měli přiznat, že jste udělali chybu a tuto chybu napravit,“ prohlásil Kuleba. „Zastavte (ruského prezidenta Vladimira) Putina, protože Ukrajina pro něj není posledním cílem. Věřte mi,“ apeloval Kuleba. (ČTK)