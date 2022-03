Provedli jsme císařský řez, ale miminko už nežilo, řekl chirurg z Mariupolu

Chirurg Timur Marin, který se snažil zachránit těhotnou ženu zraněnou po ruském útoku na porodnici v Mariupolu, v ukrajinské televizi popsal, proč miminko i matka zemřeli. Žena byla v devátém měsíci a těsně před porodem.

A terrifying photo from #Mariupol, #Ukraine. A pregnant woman is being evacuated after the Russian airstrike at the maternity hospital. pic.twitter.com/pQ2uQGfMHp

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 9, 2022