Zemřel americký herec William Hurt, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon z roku 1985 ve filmu Polibek pavoučí ženy. Představiteli role učitele Jamese Leedse z filmu Bohem zapomenuté děti bylo 71 let. (Variety)

William Hurt, Oscar-Winning Actor for ‘Kiss of the Spider Woman,’ Dies at 71 https://t.co/Wi7R4kgLq1

— Variety (@Variety) March 13, 2022