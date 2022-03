„Právě jsem se o tom dozvěděl. Musím to konzultovat s kolegy a ukrajinskými úřady, abych se o tom dozvěděl víc,“ řekl ve vysílání stanice CNN šéf národní bezpečnosti USA Jake Sullivan o informaci, že při ruském útoku v ukrajinském městě Irpin zemřel americký novinář. „Pokud je to pravda, je to šokující a děsivé. Je to další důkaz brutality Vladimira Putina.“