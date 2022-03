Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes navštívil vojenskou nemocnici, kde se setkal s raněnými vojáky, kteří bojovali v kyjevském regionu, a udělil jim vyznamenání za statečnost a oddanost. Rovněž upozornil na „exemplární práci zaměstnanců nemocnice“ v obtížných podmínkách. (Interfax)

President Zelensky walked to a hospital today to visit wounded Ukrainian soldiers and award them with state honors for their sacrifices. pic.twitter.com/LI0JScdkX7

