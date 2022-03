Členové oděské opery na ulici zpívají slavný pochod židovských zajatců z Verdiho opery Nabucco.

An opera choir in Odessa sing ‘Va, pensiero’ (Choir of the Hebrew Slaves) from Nabucco, as the city braces for a Russian attack.pic.twitter.com/obc1050ARP

— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) March 12, 2022