Premiér Petr Fiala opět odmítl možnost vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou. „To znamená jít do války s Ruskem, NATO je obranná aliance,“ řekl Fiala na CNN Prima News. „Pomáhejme Ukrajině co to jde. Včetně vojenské pomoci. Vstoupit do konfliktu je ale nesmírný hazard,“ řekl premiér.