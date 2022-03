Od pondělí začnou kontroly cen pohonných hmot a to i zpětně. „Nikdo si nesmí zvyšovat marže na lidech, musíme to tvrdě hlídat,“ řekl premiér Petr Fiala v CNN Prima News.

Ceny pohonných hmot v Česku nyní podle premiéra odpovídají evropským cenám. Vláda podle něj nemůže postupovat jinak, protože by některá opatření (např. zastropování cen) vedla k vyššímu budoucímu nárůstu cen pohonných hmot.

„My nemůžeme pomoci všem a nemůže to udělat žádná vláda. Rozpočet to neumožňuje. My pomůžeme těm, kteří se dostanou do problémů. To mohu garantovat,“ řekl Fiala. „Na nikoho jsme nezapomněli,“ dodal premiér. (CNN Prima News)