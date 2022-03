Obraz Ruska ve světě se nenávratně a na dlouhá desetiletí mění. Každý Rus je zodpovědný za to, co se stalo, říká ruský novinář Leonid Beršidskij. „Ani ti, kteří dnes z Ruska utíkají, nemohou utéct před zodpovědností,“ myslí si Beršidskij, který žije v Berlíně. I on podle svých slov utekl z boje. (Denník N)