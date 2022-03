Guvernér: Při útoku na ukrajinskou základnu u Polska zahynulo devět lidí

Při ruském raketovém útoku na vojenskou základnu ve městě Javoriv, které se nachází jen zhruba 20 kilometrů od polských hranic, dnes zahynulo devět lidí. Dalších 57 lidí utrpělo zranění.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!

