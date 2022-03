Dvě mláďata pandy velké si ve francouzské zoo Beauval poprvé vyzkoušela venkovní výběh. Dvojčata Yuandudu a Huanlili se narodila před půl rokem. (Reuters)

🐼 Twin baby pandas Yuandudu and Huanlili at France's Beauval Zoo walked for the first time on soil, grass and rocks as they were allowed into their outside enclosure seven months after their birth pic.twitter.com/o3h9Gd1Mur

