V ruském městě Nižnij Novgorod zadržela policie dívku, která demonstrovala proti ruské invazi s bílým a nepopsaným papírem v ruce. (Nexta)

🤡A girl with a blank sheet of paper was detained at an anti-war rally in Nizhny Novgorod pic.twitter.com/Yd37HgYwRL

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022