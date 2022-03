Na Hrad se kvůli bojům na Ukrajině obrátilo přes 600 lidí

Kancelář prezidenta republiky poskytuje součinnost více než 600 lidem, kteří projevili zájem o vstup do ukrajinských ozbrojených složek. Zájemci se mají podle zákona obracet především na ministerstvo vnitra. Hrad jim ale poskytuje všechny potřebné informace.

„Otázka beztrestnosti vstupu českých občanů do ozbrojených sil Ukrajiny byla jedním z bodů jednání prezidenta republiky Miloše Zemana s premiérem České republiky Petrem Fialou. Výsledkem byla garance beztrestnosti těchto osob v případě, že by jim hrozilo trestní stíhání. Beztrestnost by byla garantována formou abolice, kterou by udělil prezident s premiérovou kontrasignací,“ uvedl Hrad v tiskové zprávě.