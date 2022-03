Protiruské sankce mohou vést k pádu Mezinárodní vesmírné stanice, varoval šéf Roskosmosu

Západní protiruské sankce mohou mít za následek pád Mezinárodní vesmírné stanice. Řekl to dnes šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin, který zároveň žádá zrušení sankcí uplatňovaných vůči ruské kosmické korporaci.

Rogozin řekl, že provoz ruských lodí využívaných k zásobování ISS bude sankcemi narušen. Ovlivní to podle něj i ruský segment ISS, který koriguje pohyb stanice po oběžné dráze.

„Může to skončit pádem (ISS) do moře nebo na zem. ISS váží 500 tun,“ prohlásil Rogozin. Na mapě světa zároveň ukázal, kam by případně stanice mohla spadnout, a prohlásil, že Rusko je z velké části v bezpečí. „Ale obyvatelé ostatních zemí, zejména zemí řízených válečnými psy (západními politiky), by se měli nad cenou sankcí proti Roskosmosu zamyslet,“ řekl Rogozin.

Svou výzvu adresoval partnerským agenturám v USA, Kanadě a Evropě – NASA, CSA a ESA.

Šéf Roskosmosu hrozil potížemi ve vztahu k ISS hned po zahájení ruské invaze na Ukrajinu a vyhlášení prvních sankcí. Upozornil, že ISS drží na oběžné dráze jenom motory ruských lodí, které pravidelně vyrovnávají pokles trajektorie stanice. Roskosmos také ohlásil přerušení spolupráce s evropskými partnery na vesmírných startech z Kourou. Rusko tento kosmodrom využívá po dohodě s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) k vynášení různého nákladu do vesmíru, ruského i pro jiné zákazníky.

Americká vesmírná agentura NASA začala zvažovat, jak by mohla udržovat ISS na oběžné dráze bez ruské pomoci.

Zatím je Rusko je pro provoz ISS klíčové; zodpovídá za její pohon a za kontrolu dráhy letu. K tomu slouží motory připojené vesmírně lodě Progress, které se pravidelně zapínají a udržují stanici asi 400 kilometrů nad povrchem Země. Spojené státy zajišťují podporu života na stanici a dodávky energie. Obě země a další státy také na ISS vysílají své astronauty, přičemž aktuálně jsou na ISS Rusové Anton Škaplerov a Pjotr Dubrov, Američané Kayla Barronová, Raja Chari, Thomas Marshburn a Mark Vande Hei a Němec Matthias Maurer.

Podle šéfka programu NASA pro lety lidí do vesmíru Kathy Luedersové se zvažují různé možnosti náhradu Rusů. Jmenovala společnost Northrop Grumman, jejíž loď Cygnus je podle výrobce schopna ISS pohánět bez přispění ruských motorů. Zmínila se i o SpaceX, jejíž šéf Elon Musk na twitteru zveřejnil logo své firmy v reakci na řečnickou otázku Rogozina, kdo by zachránil vesmírnou stanici před pádem na Zemi.

Rogozin ve svých minulých reakcích na sankce hrozil, že Rusko přestane dodávat motory pro americké rakety Atlas a Antares. „Ať si do vesmíru létají na košťatech,“ vzkázal na adresu Američanů. (ČTK)