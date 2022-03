Obyvatelé města Melitopol na jihovýchodě Ukrajiny protestují proti únosu starosty Ivana Fedorova. Toho měli včera unést ruští vojáci, jak naznačuje včerejší video zveřejněné ukrajinskými úřady. Melitopol byl mezi prvními městy, které Rusko při invazi obsadilo. (BBC)

In Melitopol, defiant residents gathered near occupied district administration demanding that Russians release the kidnapped Melitopol mayor Ivan Fedorov – video by Odessa reg governor Maksym Marchenko pic.twitter.com/nCrE6OtQd0

— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) March 12, 2022