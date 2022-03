Ruské rakety poničily ukrajinskou leteckou základnu Vasylkiv jižně od Kyjeva. Informovala o tom agentura Interfax s odkazem na místní starostku. Podle listu Kyiv Independent tam dopadlo zhruba šest raket a na místě hoří skladiště munice. (Reuters)

Ammunition depot in Vasylkiv, Kyiv Oblast, on fire.

According to Kyiv Oblast police, the fire broke out following a heavy Russian attack with 6 missiles at the local military airfield at about 7 a.m.

Video: Kyiv Oblast Police pic.twitter.com/jUuUFxfnk7

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022