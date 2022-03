Dnes je to přesně 23 let, kdy Česká republika vstoupila do NATO. O vstup se tehdy zasadil tehdejší prezident Václav Havel a za USA převzala ratifikační listiny Madeleine Albrightová. „Dává nám to velkou naději, že už nebudeme nikdy okupováni nebo obětováni nějakému agresorovi,“ řekl tehdy prezident.