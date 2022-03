Ukrajina patří do evropské rodiny, vepsali lídři EU do závěrečné versaillské deklarace. Zároveň jinými slovy řekli, že kremelský režim vedoucí krvavou válku do ní nepatří a Unie se od něj chce odstřihnout.

Monseiur Poutine byl tou hlavní postavou, o které se na mimořádném summitu EU nejvíc mluvilo, tentokrát byl ale v Paříži a Versailles přítomen jen na fotkách. Foto: Jan Kudláček, Deník N