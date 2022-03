Rusko provedlo nálet na běloruskou vesnici, tvrdí ukrajinská armáda

Ruské letadlo zaútočilo z Ukrajiny na běloruskou vesnici, uvedlo dnes velitelství ukrajinské armády. Podle něj jde o cílenou provokaci, která má vtáhnout Minsk do války na Ukrajině.

Ukrajinské úřady podle armády obdržely informaci, že ruské letouny odstartovaly z letiště v Bělorusku, vnikly do ukrajinského vzdušného prostoru, odkud zaútočily na příhraniční běloruskou obec Kopani. „Je to provokace. Cílem je zatáhnout ozbrojené síly Běloruské republiky do války s Ukrajinou,“ uvedlo na Facebooku ukrajinské armádní velitelství. (ČTK)