Do Polska přišlo přes 1,5 milionu lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Jen za včerejšek do země dorazilo 87 000 lidí, do dnešních 7.00 přišlo dalších 25 000. Polsko je hlavní destinací, kam prchají civilisté před útoky ruské armády.

Část uprchlíků z Polska pokračuje do dalších evropských zemí. Podle čtvrtečních dat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) z Ukrajiny uprchlo celkem přes 2,3 milionu lidí. (ČTK)