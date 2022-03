Mladí Rusové odmítají válku, ukázal průzkum

Ruští opoziční sociologové a datoví analytici zveřejnili průzkum k válce na Ukrajině. Padesát dva procent Rusů válku podporuje, 30 procent je proti. Skoro třetina lidí z obou skupin přitom sympatizuje s Ukrajinci.

Průzkum je založen na datové analýze milionů příspěvků na sociálních sítích a telefonických rozhovorech. Z dat vyplývá, že 73 procent Rusů věří oficiálním médiím, které stát cenzuruje. Z této skupiny 59 procent lidí válku podporuje. Z Rusů, kteří oficiálním médiím nevěří, je více než pětina těch, kteří invazi na Ukrajinu odmítají. Jen 2,4 procenta výstupů ze zkoumaného vzorku přitom obsahuje kritiku či nepřátelství směrem k Ukrajincům.

Podpora války se liší podle věku. Otevřeně je proti konfliktu 40 procent mladých do 29 let. Ve skupině lidí nad 66 let je odpůrců války pouze 11 procent. (Do Russians Want War?)