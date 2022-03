Fiala: Už nemůžeme být závislí na Rusku

Premiér Petr Fiala před odletem na summit EU do Paříže řekl, že je třeba provést „derusifikaci“ evropské ekonomiky. Mluvil o rozšíření sankcí proti Rusku, například blokádou ruských lodí.

Státníci ze zemí EU se mají ve Versailles zabývat snižováním závislosti evropské ekonomiky na Rusku. Právě v této souvislosti Fiala použil výraz „derusifikace“ ekonomiky. „Do budoucna nemůžeme být závislí na Rusku,“ řekl.

„Chceme, aby v závěrech Evropské rady bylo to, že členské státy EU mají právo na vlastní energetický mix, a také důraz na transatlantickou vazbu,“ poznamenal premiér.

EU podle něj musí dotáhnout do konce už čtvrtý balík sankcí uvalených na Rusko kvůli agresi proti Ukrajině a zjistit, kde sankce mohou být rozšířeny. Fiala v této souvislosti mluvil o mezibankovním systému SWIFT, zablokování ruských lodí a přístavů. Je podle něj třeba zamezit tomu, aby Rusko mohlo mohlo sankce obcházet, a podporovat silně Ukrajinu.

Premiér připustil, že budou třeba i pozdější úpravy státního rozpočtu, s nimiž podle svých slov jeho vláda přijde, „až bude jasné, kolik bude co stát“.

Fiala se vyslovil proti úvahám o bezletové zóně nad Ukrajinou (tedy fakticky tomu, aby západní země svými letectvy donutily Rusko nad Ukrajinou nelétat, což by podle západních expertů obnášelo přímý střet s ruskou protivzdušnou obranou, pozn. red.) „Členské státy by se musely shodnout, že vstoupí do nějaké formy konfliktu s Ruskem. A to si myslím, že je za hranicí odpovědnosti, kterou máme ke svým občanům. Pomáhejme Ukrajině a ČR to dělá,“ řekl.

Premiér také poznamenal, že on osobně by podpořil alianční rozhodnutí poskytnout Ukrajině polské stíhačky, ale takové rozhodnutí není na pořadu dne.