Studující největší floridské střední školy Cypress Bay dnes odešli z vyučování na protest proti zákonu, který včera podepsal republikánský guvernér Ron DeSantis. Ten zakazuje, aby se učitelé bavili se studenty o tématech sexuality na prvním stupni. (Local10)

Thousands of students in Cypress Bay walk out against the Don't Say Gay bill 🏴 pic.twitter.com/2vIDD3pGlz

