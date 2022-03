Americká basketbalistka a olympionička Brittney Grinerová nadále zůstává zadržována v Rusku. Tamní celníci ji zatkli kvůli údajnému nálezu marihuanového oleje v jejím zavazadle a obvinili z pašování drog, za něž jí hrozí až 10 let vězení. (CNN)

“Imagine if Tom Brady were being held by Russian officials right now.” https://t.co/peFT0ZAXVk

— Lindsay Crouse (@lindsaycrouse) March 9, 2022